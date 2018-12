tcs, Novinky

Linův těžký život, který teď o dost znepříjemnila víkendová nehoda, dojal tchajwanskou veřejnost natolik, že lidé začali přispívat na náhradu škody, kterou mladík pocházející z velmi chudých poměrů způsobil. O nezvyklé vlně solidarity informoval server BBC.

Mladík žije pouze se svou matkou a sestrou, starší bratr už pracuje. Otec mu letos zemřel a Lin musel opustit školu, aby pomohl matce s obchůdkem s kadidly a zlatými papírovými penězi, které se v klášterech rituálně pálí při modlitbách. Přes noc si ještě přivydělává v místní restauraci.

V neděli nad ránem dorazil Lin domů z noční směny. Když zjistil, že se matce udělalo špatně a nezvládne dovézt zásilku do blízkého kláštera, rozhodl se, že sedne do auta a zboží doveze za ní. Krátce před tři čtvrtě na šest ráno ho ale přemohla únava a on usnul za volantem.

Linův vůz bezprostředně po nehodě

FOTO: New Taipei City Police Department

Probudil se až v okamžiku, kdy jeho vůz naboural do čtyř luxusních ferrari zaparkovaných u silnice. Vozy patřily skupině přátel, která u nich postávala. Při nehodě se nikomu nic nestalo, škoda na vozidlech však byla velká.

„Tak to jsem se dostal do pořádného průšvihu, pomyslel jsem si v tu chvíli. Chtěl jsem pomoci mamce a místo toho jsem věci jenom zhoršil,“ uvedl Lin pro BBC.

Škodu mladíkova pojistka nepokryje



Policisté, kteří nehodu vyšetřovali, uvedli, že Lin nepil žádný alkohol a doposud se nedopustil jediného dopravního prohřešku. Místní média kontaktovala prodejce luxusních vozů, aby jim pomohli odhadnout škodu na nabouraných autech. Ti ji odhadli na 12 milionů tchajwanských dolarů (8,8 milionů korun).

Linovo pojištění se vztahuje pouze na utrpěná zranění a nikoliv na škodu hmotnou. Záhy po nehodě ale začali na policejní stanici chodit lidé, kteří chtěli mladíkovi přispět na náhradu škody. Další navštívili Lina v rodinném obchodě – v malé plechové chatrči, kde s rodinou zároveň bydlí.

„Jsem opravdu vděčný všem, co nabídli pomoc a všem, co dorazili, aby mě povzbudili,“ uvedl Lin s tím, že někteří lidé za ním dojeli až ze středu ostrova. „Někteří také nejsou v dobré situaci, ale přesto mi dali peníze,“ dodal dojatý mladík.

Zpráva se mezitím rozšířila po celém Tchaj-wanu. Místní úřady založili Linovi a jeho matce účet, kam mohou lidé přispívat. Prozatím se vybralo zhruba 740 tisíc tchajwanských dolarů. Škola, kterou musel mladík opustit, mu pak nabídla opětovné studium.

O tom, že by nezaplatil, Lin neuvažuje

Řada lidí apeluje na majitele luxusních aut, aby těžce pracujícími mladíkovi vzhledem k okolnostem náhradu škod odpustili. Jeden z majitelů se ale nechal veřejně slyšet, že on rovněž těžce pracoval, aby si na vůz vydělal, a proto by chtěl peníze na opravu.

Při nehodě nebyl nikdo zraněn, škoda na luxusních autech je ale velká.

FOTO: New Taipei City Police Department

Ostatní majitelé aut jsou podle Lina shovívaví a jakmile se dozví, kolik škody pokryje jejich pojištění, nabídnou mladíkovi mírný splátkový kalendář.

Lin o tom, že by snad nezaplatil, nechce ani slyšet. Měsíčně si vydělá v přepočtu kolem 25 tisíc korun (průměrný plat se pohybuje okolo 36 tisíc korun) a splatit celou částku by mu trvalo zhruba 28 let. „Udělal jsem chybu, musím za to zaplatit. I když to zabere čas,“ řekl. S pomocí veřejnosti mu to snad nebude trvat celý život.