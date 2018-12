jky, Novinky

Nejrůznějších bláznivých soutěží proběhne světem každý den nespočet. Když jde však potenciální výhra do milionů korun, je na čase zbystřit. Stačí přitom poměrně málo - musíte dát na Twitter nebo Instagram příspěvek s hashtagy #nophoneforayear a #contest, ve kterém v angličtině napíšete, co byste dělali, kdybyste rok nemohli používat svůj chytrý telefon. Uzávěrka je 8. ledna, vítěz by měl být známý o dva týdny později.

Firma dá vítězovi více než 20 let starý mobilní telefon, který bude moci normálně používat. Ano, tušíte správně, nezahrajete si na něm nejspíš ani legendárního hada. Používat nesmíte žádné smartphony či tablety, a to ani ty patřící jiným lidem. Můžete však používat notebooky a tradiční stolní počítače, stejně tak jako zařízení typu Google Home či Amazon Echo. Celá soutěž je tedy výrazně menší výzvou, než by se mohlo zdát. Když vás tak vyberou, budete mít k nemalému obnosu poměrně blízko.

Detektor lži



Když dotyčný vydrží alespoň půl roku, čeká na něj 10 tisíc dolarů, tedy 228 tisíc korun. Za půlrok navíc se však tento obnos zdesetinásobí. Počítat však musíte s tím, že si společnost bude ověřovat vaši čestnost mimo jiné i na detektoru lži.

„Nemyslíme si, že je něco nudnějšího než bezmyšlenkovité brouzdání na vašem telefonu. Toto je šance, jak zaujmout postoj proti této rutině a dát někomu 100 000 dolarů za to, že udělá něco úžasného v oblasti trávení svého času,” uvedla Natalia Suarezová z Vitaminwater pro CNBC.