V Česku je nově možné vyzkoušet si virtuální realitu pod vodou, díky které vás čeká opravdu nevšední zážitek. V bazénu si můžete zaplavat s velrybami, žraloky, medúzami nebo kolem působivého vraku ztroskotané lodě.

„V brýlích uvidíte podmořský svět tak, jako kdybyste se potápěla třeba v Egyptě. Takže se potopíte do vody, kolem vás plavou manty, velryby, plejtváci, je tam spousta ryb, máme tam krásný vrak. Můžete se potápět standardně v oceánu, kde je pouze velké hejno medúz. Prostředí si můžete vybrat,“ popsal možnosti Tomáš Dufek, zástupce hlavního distributora konceptu DIVR pro Českou republiku.

Díky speciálním brýlím plavete sice v bazénu, ale máte pocit, že jste pod mořskou hladinou.

Koncept pochází z Ameriky a jedná se o první virtuální realitu tohoto typu. Dosud byla tato technologie dostupná pouze v zahraničí, například v Německu nebo ve Švédsku.

Nápad přišel z kosmu

„Jak vznikl tenhle nápad? Vždycky jsem si přál být astronautem. Chtěl jsem zažít pocit, jaké to je, létat ve vesmíru, a ve vodě se cítíte jako ve stavu beztíže. Ve vodě máte pocit beztíže a s těmi brýlemi vám dokážeme navodit pocit, že proplouváte vesmírem. Vyvinuli jsme tedy také podvodní zážitky, které umožňují lidem, co nemají možnost se potápět nebo plavat s velrybami, aby tohle mohli zažít. Plavat po boku velryby nebo žraloka. Je to opravdu magický pocit,“ popsal zkušenost vývojář brýlí Stephen Greenwood, majitel společnosti Ballast.

Nová technologie se testuje více než rok a zatím s ní neměl nikdo problém. Zážitek je vhodný pro každého, pro všechny věkové kategorie. Člověk na atrakci připevněn pásem ke dnu bazénu a na hlavě má speciální brýle se šnorchlem, které umožní 360° pohled na podmořskou hladinu. Zážitek doplňují zvukové vjemy, díky nimž je ještě reálnější.

Virtuální realita pod vodou

Virtuální realitu si jako první budete moci vyzkoušet od 14. prosince v Aquaparku Špindlerův Mlýn. Cena by se podle Dufka měla pohybovat okolo 150 korun za 10 minut pod vodou.