Když před téměř 70 lety porodila tehdy 18letá Purintonová nedaleko Chicaga dceru, zřejmě netušila, že ji poprvé uvidí až v dalším tisíciletí. Personál porodnice tehdy svobodné matce oznámil, že dítě při porodu zemřelo. Jak řekla deníku New York Times, nehádala se, ani nechtěla vidět úmrtní list, což podle ní byla chyba, kterou připisuje tehdejšímu mládí.

Její dcera byla ve skutečnosti adoptována rodinou z jihu Kalifornie a svou biologickou matku neznala. Až když nedávno podstoupila test DNA pro společnost Ancestry, která pomáhá lidem určovat jejich původ, dozvěděla se Connie Moultroupová informace o své sestřenici, jež ji dovedly až k matce.

