Program na výzkum ohrožených tuleňů havajských běží u čtyřicet let, ale s něčím takovým se výzkumníci setkávají až v posledních letech.

Pro tato pozorování nemají vědci vysvětlení. „Těžko říci, zda je to jen podivná statistická chyba nebo v budoucnu uvidíme více úhořů v tuleních,“ stojí na stránkách Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA), pod který výzkumný program spadá.

Jednu teorii vědci mají. Tuleni hledají svou kořist čumáky ve skrýších, kde se řada úhořů pohybuje. Hadovitá ryba zahnaná do kouta pak může tulení nozdru považovat za část korálového útesu. Ale je to jen teorie, která bude těžko někdy ověřena. „Nemáme tušení, proč se to začalo náhle dít,“ sdělil serveru listu NY Post podmořský biolog Charles Littnan.

„Když pozorujete přírodu dostatečně dlouho, uvidíte některé velice podivné věci, a tohle může být přesně jedna z těch malých záhad, které se budou řešit ještě v době, kdy budeme v důchodu,“ dodal vědec.

Pro úplnost je třeba dodat, že všem tuleňům byli úhoři z nozder vyjmuti. Zatímco tuleni vyvázli nezraněni, úhoři byli vyjmuti mrtví.