Klokan uhynul o víkendu ve věku 12 let. Jak řekl Chris Barns, jenž Rogera do rezervace přivedl, klokani se mohou dožít až 14 let. „Pokud však žijí ve volné přírodě, většinou se takového věku nedožijí. Jakmile onemocní, stávají se kořistí pro zdejší divoké psy dingo,“ řekl Barns.

Roger byl známý hlavně pro svoje tělesné proporce. Měřil 204 centimetrů a vážil 89 kilogramů. Jeho výrazné svalstvo a mohutná postava z něj udělaly alfa samce rezervace. Za svůj život měl dokonce tucet klokaních manželek.

V roce 2015 se na internet dostaly záběry, na kterých Roger rozmáčkl plechový kbelík. Video se stalo virálním a klokanovi přineslo popularitu po celém světě. O rok později odešel Roger do klokaního důchodu, poté co onemocněl artritidou a trpěl zhoršeným viděním.

„Nyní nám chodí kondolence od lidí z celého světa. Měli Rogera rádi. Pochovali jsme jej přímo v rezervaci, takže tu s námi bude napořád,“ doplnil Barns. V klokaním útočišti v Alice Springs nadále žije okolo 50 klokanů.