mšv, Novinky

Leukémii Grossovi diagnostikovali už jako malému dítěti, letos v květnu ale svůj boj prohrál a zemřel na zástavu srdce. Jelikož si chlapcova rodina nemohla dovolit umístit mu na hřbitově i náhrobní kámen, rozhodl se přiložit ruku k dílu jeho dlouholetý kamarád Kaleb. Řekl si, že na kámen zkrátka vydělá a dá ho svému zesnulému příteli jako vánoční dar. Za cíl si stanovil částku 2500 dolarů (56 000 korun).

12 yo #KalebKlakulak raising money for a gravestone for BFF who died of #Leukemia https://t.co/EvwhuKMofl — Que (@que_peace) 9. prosince 2018

Klakulak si začal přivydělávat sběrem lahví, hrabáním listí, pomocí sociálních sítí ale požádal i o případné dary. „Mám rád Kennethovu mámu a byl jsem smutný, když jsem zjistil, že si nemůže dovolit koupit mu náhrobní kámen. Chci, aby Kennetha lidi na hřbitově našli, když ho budou hledat,“ uvedl pro Detroit News chlapec.

Blízcí jako bratři



O pomoc prosila také Kalebova matka. „Jestli máte nějaké lahve nebo víte o nějaké lehké práci, za níž by si mohl Kaleb vydělat peníze, moc by to ocenil,“ napsala na Facebook. „Myslím, že je skvělé, co dělá, pomůže mu to i trochu zapomenout na bolest. Stejně tak to pomůže Kennethově matce, které její syn moc chybí a musí teď navštěvovat neoznačený hrob,“ dodala.

LaSondra Singletonová, Kennethova matka, uvedla, že je tímto gestem ohromená. „Můj syn už s námi není, ale Kaleb ho má natolik v srdci, že pro něj dělá tuhle úžasnou věc,“ řekla. „Ti dva kluci si byli tak podobní a blízcí, jako bratři,“ doplnila.

12-Year-Old Boy Raises Money For Gravestone Of Best Friend Who Died Of Cancer https://t.co/Fwc3urCbAX pic.twitter.com/c1lEwP0vKD — theSpontany (@thespontany) 8. prosince 2018

Podle serveru LadBible se už chlapci podařilo peníze na náhrobní kámen vybrat. Jakékoli další nastřádané finance chce věnovat rodině svého zesnulého kamaráda, aby se po tragické události dokázala postavit na nohy.