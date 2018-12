Nešťastníkův pád se podařilo natočit Annmarii Gardenerové, která v tu chvíli zrovna koukala z okna. Ráda by, aby se video stalo určitou výstrahou pro chodce, kteří nedávají pozor, kam vlastně jdou a místo toho zírají do telefonu. „Většinou to problém nebývá, lidé si všimnou, že se jedná o kanál. Jenže tentokrát bylo na hladině spadané listí a kanál se náhle stal chodníkem,“ okomentovala nehodu Gardenerová.

