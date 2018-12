Novinky

Na rozsvícení stromu, který je umístěn v laguně Rodriga de Freitase, se přišly podívat tisíce lidí. Užít si mohli i několikaminutový ohňostroj.

Strom z kovu váží 369 tun a je vysoký 70 metrů, což z něj dělá jeden z nejvyšších vánočních stromů na světě.

„Myslím, že je to úžasné a přináší to radost všem v Rio de Janeiru. Je to náš symbol, který tu teď tři roky chyběl,“ uvedla pro agenturu Reuters místní obyvatelka Cristiana Mirandaová.

Tento umělý vánoční strom v Riu poprvé vztyčili v roce 1996. Jeho slavnostní rozsvícení se stalo jednou z největších událostí ve městě.