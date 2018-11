tcs, Novinky

Medvědí drama ve středu zveřejnila agentura Newsflare. Jakmile se medvěd objevil na dohled, medvědice neváhala a své dvě mláďata okamžitě zahnala na strom. Sama pak hlídkovala na půl cesty do korun stromů, dokud se samec opět nevzdálil.

Medvědí matky patří k těm, která svá mláďata brání co nejusilovněji. A mají k tomu pádný důvod, nebezpečí medvíďatům hrozí zejména ze strany samců v době páření od června zhruba do začátku listopadu.

Dokud se medvědice stará o mláďata, neprojevuje žádnou ochotu se pářit. Pokud ale její mláďata zahynou, během několika dní se u ní ochota k páření objeví. Strategie medvědích samců je tedy jasná – zabít co nejrychleji všechna mláďata.

Medvědice je brání do roztrhání těla, a to často doslova. Tato samice dokázala před medvědem medvíďata ubránit, aniž by musela plýtvat energii bojem.

Obojky na krku medvědů pochází od vědců, kteří je zvířatům připevnili, aby mohli lépe sledovat jejich pohyb po Yellowstonu.