Politika muzea výtvarného umění je jasná – vstup zvířatům nepovolujeme. A platí to i pro ta, která přijdou o své vůli, nikoliv jako doprovod svých lidských majitelů. Řeč je o dvou kocourech, kteří se už od roku 2016 soustavně pokoušejí nahlédnout za vchodové dveře. O jejich příběhu informoval minulý týden britský list Guardian.

Jako první se u dveří muzea objevil v létě 2016 černý kocour Ken-čan. V muzeu právě probíhala výstava fotografií koček. „Hádám, že Ken-čan uviděl jeden z exponátů přes sklo a musel si myslet, že by vevnitř mohl najít kamaráda,“ řekl s nadsázkou kurátor muzea Shindži Umebajaši.

【プレイバック04「猫と警備員の攻防」2017/ 5/26)】playback 04 "offense and defense 2017 of a cat and the guard" pic.twitter.com/kdm6aToSAt