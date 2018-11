tcs, Novinky

Mezinárodní letiště v Mnichově slouží od března letošního roku jako základna pro leteckou společnost Lufthansa,která se sem přistěhovala z Frankfurtu. V letadlové flotile německé společnosti se však nachází rovněž 14 letounů Airbus A380, který se svými rozměry obyčejným letadlům vymyká. Pro pět z nich je nyní domovským letištěm právě to mnichovské.

Jak informoval server Daily Mail,muselo se tomu mnichovské letiště přizpůsobit. Aby se letadlo, které na délku měří 72 metrů, mělo kam vejít, muselo letiště vyrobit speciální dveře k jednomu ze svých technických hangárů. Ty jsou opatřeny speciálním otvorem uprostřed, který po uzavření obepne ocas letadla přesahující ven. Důvodem je zvýšení komfortu techniků.

Dvacetitunové dveře



Než byly dveře vyrobeny, letadlo muselo být obsluhováno v otevřeném hangáru a pracovníci byli vystaveni rozmarům počasí. Vyrobit dveře trvalo čtyři týdny. Jsou vysoké 22 metrů, široké 11metrů a váží 20 tun.

Letoun Airbus A380 byl poprvé vyroben v roce 2005 a do bežného provozu zařazen o dva roky později. Při běžném rozdělení tříd pro cestující pojme 525 pasažérů, pokud by však všechna sedadla byla zařazena do třídy economy, vešlo by se do něj 853 cestujících.

Je největším dopravním letadlem, které kdy létalo. Větší už jsou pouze nákladní letadla Antonov An-225, hydroplán Hughes H-4 Hercules, Boeing 747 Dreamlifter a vzducholoď Hindenburg.