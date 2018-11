tcs, Novinky

V Irkutsku musel Boeing 777 mířící z Paříže do Šanghaje nouzové přistát poté, co se na palubě objevil kouř a nepříjemný zápach. Přistání proběhlo hladce, nicméně technici zjistili, že oprava stroje si vyžádá delší čas. Aerolinky proto z Paříže vyslaly další letadlo, které mělo cestující v pondělí dopravit do cílové destinace.

Náhradní letadlo doletělo do Irkutsku bez problému, jenže po přistání zjistili technici závadu na hydraulice a další let byl znemožněn. Cestující tak byli přinuceni zůstat v Rusku po dobu delší než jednu noc.

Dostalo se jim chladného přijetí. Jak ze strany počasí, v Irkutksu na rozdíl od Šanghaje už panuje zima a teploty se přes den pohybují pod bodem mrazu, tak ze strany ruských úřadů. Pasažéři totiž neměli ruská víza a Rusové jim neumožnili opustit letiště (hotel se na něm nachází) a znemožnili jim přístup k zavazadlům. Absence ruských víz také pasažérům znemožnila využít jiného letu.

Je suis une « survivante » du vol AF0116, coincée à Irkoutsk.... on est sales, on sent mauvais, ça fait maintenant plus de 30h que nous sommes en résidence surveillée sans valise ni passeport. @airfrance, où êtes-vous? #AirFrance #destinationshanghai #AF0116 #irkoutsk — Eléonore Joulie (@EleonoreFIAWEC) 12. listopadu 2018

„Jsme špinaví, smrdíme. Jsme přes třicet hodin v domácím vězení bez přístupu k zavazadlům a svým pasům,“ napsala v pondělí na Twitter jedna z cestujících, Eléonore Julieová.

Pusťte je prohlédnout si Sibiř, žádali Rusové



Mezi některými Rusy vyvolala situace pobavení. Nešlo však o pouhou škodolibost, situace jim totiž připomínala zápletku sovětsko-italské akční komedie ze 70. let Neuvěřitelná dobrodružství Italů v Rusku, napsal list New York Times.

Jiní kritizovali úřady, že měli dovolit turistům zhlédnout místní přírodní turistické atrakce, zejména jezero Bajkal vzdálené zhruba hodinu jízdy od Irkutsku.

Místo toho se pasažéři po třech dnech strávených na letišti konečně dočkali třetího letadla, které ve středu dokázalo přiletět i odletět a přepravilo pasažéry do vytoužené Šanghaje.

Společnost Air France se za celou událost omluvila. Je to prý poprvé v její historii, co měla mechanickou závadu dvě letadla hned po sobě. Pasažérům nabídla kompenzaci ve výši 800 eur (zhruba 21 000 korun). Letenka přitom mohla stát zhruba kolem dvaceti tisíc korun.