„V autě jsem se posunul dopředu, načež Charlie uklouzl a spadl přímo na spoušť. Byl to bizarní incident, ale přesně tak se to stalo,“ svěřil se Gilligan.

Projektil prošel sedačkou a následně zasáhly Gilligana do zad. Ten však v kritické chvíli zachoval chladnou hlavu a okamžitě si přivolal záchrannou službu.

Američan byl posléze letecky transportován do nemocnice v El Pasu, kde se podrobil sérii operací. Ačkoliv jsou jeho zranění vážná, lékaři očekávají, že se kompletně zotaví.

„Přišel jsem o spoustu krve a při převozu jsem ztratil vědomí. Pomocí resuscitace mě však znovu oživili. Kdyby záchrana trvala o deset minut déle, zemřel bych,“ přiznal lovec.

Jeho tři psi, Charlie, Scooter a Cowboy, byli odvezeni do centra pro opuštěná zvířata, které Gilligan označil za „zvířecí vězení“. „Z legrace se mě ptali, zda to Charlie udělal schválně. Pravdou ale je, že je to milující pes a nikdy by nikomu neublížil,“ má jasno Američan.