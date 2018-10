tcs, Novinky

Park Šindžuku Gjoen se nachází v tokijských čtvrtích Šindžuku a Šibuja a spravuje ho ministerstvo životního prostředí. Právě to informovalo o svém zaměstnanci, který mezi lety 2014 až 2016 ministerstvo připravil o značnou část příjmů. S odvoláním na japonské zpravodajské servery o tom informoval britský Guardian.

Zaměstnanec parku, nyní důchodce, vybíral ve zmíněné době vstupné - 200 jenů (zhruba 40 korun) dospělí, 50 jenů děti. Jenže právě na sklonku roku 2016 si jeden z jeho kolegů všiml, že od cizinců muž peníze nevybírá a rovnou jim vydá vstupenku. Aby to nebylo vidět v systému, muž vždy požádal kolegu, aby poslední údaj o vydání lístku stornoval.

„Nemluvím žádným jiným jazykem a kdysi mě vystrašil cizinec, který na mě křičel,“ odůvodnil muž své podivné chování serveru SoraNews24. Strach u muže přerostl ve fobii a aby nemusel už nic takového zažít, cizojazyčné turisty raději ani neoslovoval.

Podle odhadů takto pustil bez zaplacení vstupného na 160 tisíc lidí a způsobil škodu za 25 miliónů jenů (pět miliónů korun). Ihned poté, co to ministerstvo zjistilo, mu byl snížen plat o 10 procent, muž požádal o odchod do důchodu a nabídl ministerstvu vrácení poloviny svého důchodového bonusu ve výši 300 tisíc jenů (zhruba 60 tisíc korun).