Na záběrech z bezpečnostní kamery je vidět, jak se medvěd přiblížil k zasněženému automobilu, šikovně otevřel dveře od spolujezdce a vloupal se dovnitř.

Když v autě nic nenašel, vystoupil ven, otevřel přední i zadní dveře na druhé straně, kterou ještě v rychlosti zkontroloval, a odešel.

This occurred over the weekend at one of our Rocky Mountain contingent's houses. Delicate in the way he opens all the doors, brutal indifference in remembering to shut them 😆🐻. @nest #caughtonNestCam @dailycamera @KyleClark https://t.co/dZ1YmH8bmY