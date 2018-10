ČTK

Podle vlády žije v Británii na 200 tisíc lidí v pokročilém věku, kteří přes měsíc nemluvili s nikým z přátel ani z příbuzných. Tři čtvrtiny praktických lékařů se každý den setkají až s pěti lidmi, kteří jsou osamělí.

Pro pojištěnce NHS má podle plánů kabinetu v Anglii vzniknout do roku 2023 celá škála aktivit, například kurzy vaření, umělecké kluby nebo skupiny, které se budou zaměřovat na chůzi. Vláda vyčlenila také peníze na vznik nových komunitních kaváren, parků a tvůrčích dílen. Doručovatelům Královské pošty v některých oblastech přibude nová povinnost: budou mít za úkol pohovořit s lidmi, kteří žijí sami, případně jim navrhnout, aby se připojili k nějaké skupině v okolí.

Podle internetového portálu deníku Daily Mail se až pětina dospělých ve Spojeném království cítí osaměle většinu času nebo stále. Různé výzkumy přitom naznačují, že osamělost může být pro lidi stejně škodlivá jako kouření nebo obezita.

„Je to smutný obraz toho, co se stalo s naší společností, pokud lékaři musejí předepisovat kurzy, aby lidé mohli potkávat jiné lidi,“ podotkla Ros Altmannová, která ve vládě předchozího ministerského předsedy Davida Camerona měla na starosti problematiku penzí. „Je to smutné, ale mladší generace se často neobtěžuje zabývat se generací starší. Nejsem si jistá, zda lekce vaření přinesou nějakou velkou změnu,“ dodala.