tcs, Novinky

Tři muži, ve kterých by nikdo na první pohled nehledal spojitost s Adolfem Hitlerem, se jmenují Alexander, Louis a Brian Stuart-Houstonovi. Osmašedesátiletý Alexander, prostřední z bratrů, nyní prolomil léta trvající mlčení a s reportérem Bildu o své rodině promluvil.

Stejně jako jeho sourozenci jsou všichni synové Williama Patricka Hitlera a jeho německé manželky Phyllis. William Patrick se narodil ve Velké Británii Adolfovu nevlastnímu bratrovi Aloisi Hitlerovi juniorovi. Synovec nacistického vůdce byl dobře znám již před druhou světovou válkou a ochotně poskytoval novinářům interview o své rodině.

Vysloužil si přezdívku „Anglický synovec“ a Vůdce si ho dokonce povolal do Berlína, aby mu vyčetl jeho sdílnost ohledně rodiny Hitlerů. Po vypuknutí války se William přesunul do USA, kde narukoval k námořnictvu, aby se účastnil bojů proti německé Kriegsmarine. Hitler proti Hitlerovi, to si nemohla válečná propaganda nechat ujít, a tak byl William dobře známý i během války proti svému strýci.

Po válce jako by se po něm slehla zem. Patrik nechtěl, aby jeho děti pronásledovalo prokletí jména Hitler, a tak se nechal hned dvakrát přejmenovat. Nejprve na Hiller, následně na Patrick-Houston. William zemřel v roce 1987, zanechal po sobě několik dětí.

Republikán a fanoušek Angely Merkelové



Tři syny se povedlo vypátrat, všichni však sveřepě odmítali s kýmkoliv komunikovat. Teprve nyní Alexander promluvil. Reportérovi se svěřil mimo jiné s tím, že jeho druhé jméno je Adolf a že jeden z jeho bratrů si měl kdysi brát jednu ženu židovského původu. Když však zjistila jeho rodinnou historii, ze svatby rychle sešlo.

Alexander rovněž vyvrátil fámy, že Hitlerovi příbuzní odmítají mít děti, aby Hitlerovská pokrevní linie vymizela ze světa. V případě tří bratrů to byl prostě jen souběh událostí. Reportérovi následně ještě prozradil, že z politiků je mu sympatická Angela Merkelová. Všichni tři bratři jsou prý republikáni, ovšem on osobně nemá rád Donalda Trumpa.