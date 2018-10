Keporkak se zamotal do žraločí sítě, která byla připevněná ke dvěma bójím, hlavou a ocasem. Na záchraně velryby se podíleli členové neziskové organizace Sea World Research and Rescue Foundation a agentury Fisheries Queensland.

Na záběrech je vidět, jak se záchranáři snažili tyčemi mládě vysvobodit. To se jim podařilo asi po 45 minutách.

Podle Daily Mailu mu síť způsobila lehká povrchní zranění, která však nejsou život ohrožující. Kytovec po vysvobození odplaval společně se svou matkou.

Počet sítí, které mají snížit riziko útoku žraloků, se v queenslandských vodách zvýšil poté, co zde během září došlo ke dvěma útokům na člověka.

Lawrence Chlebeck z organizace Humane Society International, která se zabývá ochranou zvířat, ovšem tlačí australskou vládu k tomu, aby se sítě z pobřeží odstranily.

