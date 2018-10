Španělské město drží hromadnou dietu. Lidé chtějí zhubnout sto tun

Ve městě Narón se tisíce lidí pustily do sportu a ze svého jídelníčku vyřadily uzeniny a smažené kalmary. Jejich město se totiž zavázalo, že do dvou let shodí celkem 100 tisíc kilogramů.