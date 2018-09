mšv, Novinky

Vepř Parsnip, který je křížencem vietnamského prasete a plemene kune kune, je na Durkinovi prý závislý. Nejen, že za ním muž na tři hodiny zmizel z vlastní svatby, novomanželé kvůli čuníkovi museli obětovat i líbánky, protože by se o něj neměl kdo postarat. „Joanna chápe, že Parsnip má přednost, takže nemrkne ani okem. Kdyby se někdo vloupal do našeho domu s nožem, chránil bych nejdřív jeho,“ prozradil Durkin tisku.

Neobvyklý milostný trojúhelník je o to zapeklitější, že Parsnip Joannu moc nemusí. Vlastně nemá moc rád nikoho jiného kromě Leeho. „Pro mě je to nejúžasnější bytost na světě, ale všechny ostatní trochu terorizuje,“ hovoří Durkin nikoli o svojí manželce, nýbrž o praseti.

„Musíme ho držet pod sedativy, protože dokáže být trochu agresivní a kouše. Takže není radno, aby k němu Joanna chodila,“ přibližuje bizarní rodinné poměry muž.

Navzdory tomu, že situace pro Joannu nevypadá dvakrát přívětivě, Lee je prý muž jejího života. „Nikdy předtím jsem nepoznala nikoho, kdo by měl prase jako domácího mazlíčka. Ale když jsem viděla, jak Lee Parsnipa zbožňuje, roztálo mi z toho srdce. Věděla jsem od začátku do čeho jdu, takže to není problém,“ tvrdí žena s tím, že i o svatební noci musel mít čuník plnou pozornost.

„Necítíme to tak, že děláme pro Parsnipa velké oběti. Jsme šťastní, pokud je šťastný i Parsnip a náš život milujeme,“ uzavřela Joanna.