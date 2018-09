mšv, Novinky

Nezvyklé cvičení trvá půl hodiny a je vysoce intenzivní. Účastníci při něm mohou uštědřit pořádnou ránu třeba předsedovi Evropské komise Jeanu-Claudu Junckerovi nebo bývalému ministrovi zahraničí Borisovi Johnsonovi. V další fázi pak lekce se skáče v pytlích, na nichž je fotografie premiérky Theresy Mayové.

„Výzkum ukázal, že aerobní cvičení může přispívat ke snižování negativních myšlenek a pocitů. A nemusíme dlouze debatovat o tom, že stres a napětí kolem brexitu velmi prosáklo do životů běžných lidí,“ tvrdí expert na zvládání hněvu Julian Hall. „Spoustu mých klientů bere pohyb jako katalyzátor svého hněvu a tahle sportovní lekce se zdá být ideálním prostředkem, kde dát vzteku volný průchod,“ dodal Hall.

Lekce vznikla vlastně na popud členů fitness klubu Gymbox Victoria. Personál se jich totiž pomocí dotazníků zeptal, jaké věci je nejvíc štvou. Jelikož je téma politiky a brexitu velmi živé, vzniklo cvičení BrexFit.

A třeba Boris Johnson se ukázal být politikem, kterému by 40 procent dotazovaných uštědřilo pořádnou ránu. Dalších 24 procent by vrazilo předsedovi britských labouristů Jeremymu Corbynovi a 19 procent Nigelu Farageovi, který byl v době referenda tváří brexitu. „Vždy se snažíme najít nějaký inovativní způsob, jak naše členy motivovat. Rychle jsme si uvědomili, že brexit je něčím, co je dokáže pořádně rozohnit,“ pochvaluje si mluvčí fitness centry Rory McEntee.