Dobrý den, můžu si u vás nabít mobil? Do kokpitu letadla se dobýval pasažér

Pondělní let společnosti IndiGo z Bombaje do Kalkaty musel být pozdržen, když se pětatřicetiletý pasažér pokusil dostat do pilotní kabiny krátce před startem letadla. A důvod? Neodbytný muž si chtěl nabít svůj mobilní telefon. Z letadla byl nakonec vyveden a byl předán policii.