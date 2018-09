sl, Novinky

Herpetolog John Kleopfer prozradil, že bicefaličtí, tedy dvouhlaví hadi jsou ve volné přírodě viděni jen zřídka. „Žít den co den se dvěma hlavami přináší spoustu problémů,“ vysvětlil.

„Byli jsme schopni zjistit, že levá hlava má dominantní jícen a pravá hlava má vyvinutější hrdlo pro přijímání potravy,“ dodal Kleopfer.

Dvouhlavý had by podle něj mohl v nejbližší době zamířit do některé z místních zoologických zahrad.