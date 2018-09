tcs, Novinky

„Pokud máme vzít život, jsme povinní to udělat tak humánně, jak jen to bude možné,“ sdělila místním novinám Charlotte Gillová, majitelka vyhlášené humří restaurace Charlotte´s Legendary Lobster Pound na ostrově Mount Desert.

Místo klasického omráčení, které nařizují státy, jenž vaření humrů zaživa zakázaly, však Gillová zvolila jinou metodu. Žena má vlastní licenci na prodej marihuany pro lékařské účely a rozhodla se, že marihuanou zmírní šok, který humři utrpí při kontaktu s vroucí vodou varu. První pokus proběhl s humrem pojmenovaným „Roscoe“.

Humr byl umístěn do boxu s vodou, do které byl vyfukován marihuanový kouř. Po tři týdny, co experiment probíhal, byl podle Gillové Roscoe klidnější a méně agresivní než jeho ostatní druhové. Když ho dali k ostatním humrům, neútočil na ně, ani když neměl spoutaná klepeta. Jako výraz vděku ho následně Gillová pustila zpět do moře.

Marihuanu do sebe zákazník nedostane

Ostatní humři už skončí na talíři. Zákazníci si mohou vybrat, zda před vařením projdou marihuanovou lázní. Zde jsou korýši omámeni ve vodě, do které je vypouštěn marihuanový kouř. „Zvíře bude tak jako tak zabito, a tohle je humánnější způsob,“ sdělila serveru Fox News Gillová.

Gillová tvrdí, že neexistuje reálná šance, že by se marihuanou mohli intoxikovat její zákazníci. Chuťově se pak maso vůbec neliší od zaživa vařených humrů. „THC se rozpadá při 200 stupních Celsia, humři prochází tepelnou úpravou při 215 stupních,“ řekla Gillová.

Jak ukazují výzkumy, jedním z důvodů, proč lidé dlouho předpokládali, že korýši nemohou cítit bolest, je fakt, že tyto zvířata nevykazují stresové reakce, jaké bychom předpokládali. Nedávné pokusy však ukázaly, že se korýši naučí vyhýbat místům, na kterých by jim hrozila bolest. Mezi země, které zakázaly vaření korýšů zaživa patří Švýcarsko, Nový Zéland či Norsko.