Podle organizace, která se odvolává na turecká média, chtěla katarská královská rodina jeden ze svých dvou soukromých Boeingů 747-8 nejprve prodat, nakonec se ale rozhodla věnovat ho Turecku.

Luxury Boeing 747-8 VQ-BSK is now apparently part of the Turkish governments' VIP fleet for Head of State transport. Here's a video of it ➡ https://t.co/M1Bvdot0lk #Turkey #Turkish #Qatar #VIP #B748 pic.twitter.com/T3Z3FqbJaf

V letadle, které je oficiálně určeno pro 467 cestujících, se nachází pouze 94 sedadel a interiér připomíná luxusní hotel. Pyšní se sedmi ložnicemi a dvěma zasedacími místnostmi. Jeho hodnota se odhaduje na zhruba 11 miliard korun.

Emir of #Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani donates a VIP equipped Boeing 747-8 type aircraft to #Turkish Presidency's air fleet.

It has been learned that #Qatari Emir Al Sani donated this aircraft on the grounds of his confidence & sympathy to the #Turkish President Erdogan. pic.twitter.com/DZ1T79XWr7