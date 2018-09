Tři mladíci a jedna dívka se na nafukovací matraci vydali na ostrov Gloucester, který je od pobřeží vzdálen asi jeden kilometr. „Viděli jsme ho (ostrov) z pláže, zdál se být blízko. Mysleli jsme si, že k němu jednoduše doplaveme,“ řekl jeden z účastníků nevydařeného výletu známý pouze jako Dale.

