Majitelka kočky - Katie Gayová z města Ipswich ve státě Queensland - uvedla, že když její matka vytahovala prádlo z pračky, bylo celé zaneřáděné od kočičích výkalů.

Australanka si nejprve myslela, že Cleo vykonala svoji potřebu do prádla ještě předtím, než šlo do pračky. Když se ale šla žena na vyprané prádlo podívat, našla v něm i svého mazlíčka.

How many lives does this leave her with? Eleven-week-old kitten named Cleo survives a full cycle in a washing machine https://t.co/qu9yJNCu60 pic.twitter.com/6MdRs4mFv3