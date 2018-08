Zvíře bavilo návštěvníky místní pláže několik týdnů, když však přišlo období páření, začalo se k lodím a plavcům přibližovat příliš. Podle franceinfo si někteří lidé přišli na radnici stěžovat a starosta Roger Lars vydal zákaz koupání poté, co Zafar nabral na nos jednu plavkyni a vyzvedl ji nad hladinu.

„Vyhlásil jsem tento zákaz kvůli bezpečnosti lidí,“ řekl starosta Lars. Právník Erwan Le Cornec z nedalekého města Quimper však médiím řekl, že si proti „přehnané“ reakci bude stěžovat u správního soudu.

Sexually frustrated dolphin named Zafar terrorises tourists on French beach: A seaside village in Brittany has banned swimming on its beach because a dolphin in heat has been scaring tourists and locals by approaching them and trying to rub up against… https://t.co/RRsiaDCmdA pic.twitter.com/V8BsQaDMbi