„Dělám to, abych podpořil produktivitu, a proto, že si přeju, abychom všichni dosáhli svých snů v co nejkratším čase,“ svěřil se serveru listu The Korean Herald youtuber, který stojí za kanálem The Man Sitting Next to Me (Muž, který sedí vedle mě).

Student, který nechtěl být jmenován, se připravuje na náročné zkoušky, aby se mohl stát účetním. Svá studia pravidelně vysílá přímým přenosem na internetu. Přidal se tak k řadě Korejců, které sledují stovky tisíc diváků.

Tato videa se nazývají Gongbang, výraz pochází z korejských slov gongbu (studium) a bangsong (vysílání).

Samota dlouhých prostudovaných nocí



První videa se objevila v roce 2015 a jejich popularita od té doby stále roste. Důvody, proč je Gongbang tak sledovaný, jsou dva. Tím prvním je fakt, že Korejci studiu a vzdělávání přikládají obrovský význam a studenti věnují studiu neuvěřitelné množství času.

Druhým důvodem je, že řada z nich studuje individuálně. „Pak často bojují s pocitem osamělosti,“ vysvětlil youtuber.

Pro řadu z nich je sledování podobných videí motivací, jak zůstat u učebnic. To potvrzuje i 23letý student práv Yoon Min-young. „Cítím jistou rivalitu, když vidím na videu člověka, který se dokáže učit tak dlouho,“ řekl.

Ale nejen to. „Cítím úlevu, když o dlouhých osamělých nocích vidím, že nejsem sám, kdo je vzhůru a učí se. Nikoho, kdo dělá Gongbang, jsem nepotkal osobně, ale už teď se stali mými dobrými parťáky při studiu,“ dodal.

Závazek, který mají vůči svým divákům, pomáhá i hlavním aktérům Gongbangu vydržet studovat řadu hodin v kuse. V komentářích jim diváci rádi připomenou, že si přestávku protáhli o něco déle než avizovaných pět minut.