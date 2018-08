sl, Novinky

Podle O’Rourkeho by se nejednalo o trvalé, ale dočasné tetování, které by na jeho čele vydrželo po dobu 30 dní. „Moje žena si myslí, že je to stupidní nápad. Ale právě v hloupých nápadech jsem dobrý. Jsem člověk, který dělá šílené věci,” svěřil se Brit deníku Daily Mail.

Cena za nevšední reklamu prý záleží na domluvě, pod 200 liber (zhruba 5700 korun) by ale nešel. Otevřený je nabídkám od společností s různým zaměřením, jako otec pětileté dcery by se ale rád vyhnul sex shopům a podobně laděným firmám.

Ačkoliv zatím neobdržel žádnou nabídku, domnívá se, že našel díru na trhu. Doufá, že v budoucnu najde více lidí jako je on a z jeho nápadu se stane velký byznys.