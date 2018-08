sl, Novinky

Opuštěné mládě koaly našli ochránci divoké zvěře Wayne a Lynette Parsonsovi. Protože bylo zvíře zesláblé a promrzlé, vzali ho do tepla a nakrmili ho. Doufali, že se brzy vrátí jeho matka a místo chodili pravidelně kontrolovat. A trpělivost se vyplatila, samice koaly se totiž po třech dnech opravdu ukázala.

Manželský pár vzal samici za svým potomkem a magický moment shledání natočil.

7 News at 6pm: Heartwarming pictures as a baby koala is reunited with its mum. Watch on @ch7adelaide or https://t.co/BgFxSo5jUC pic.twitter.com/mYfBM2uLwt — 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) 21. srpna 2018

Na záběrech je vidět, jak matka mládě nejprve očichává, načež se malá koala láskyplně přitiskne k jejímu tělu. „Mládě bylo nadšené, když vidělo svou matku. Láska byla zcela zjevná,” svěřila se serveru Yahoo7 Parsonsová.

V péči ošetřovatelů zůstala zvířata dva dny, aby nabrala sílu a pak je vypustí zpět do volné přírody. „Je to něco, na co nikdy nezapomeneme. A pokud se to stane znovu, zachováme se stejně,“ dodala Australanka.