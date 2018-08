Tchajwanská restaurace servíruje zmrzlinová štěňata

Tak reálná, že se zákazníkům ani nechce do jídla. Taková je zmrzlina ve tvaru štěňat, kterou v Tchaj-peji od minulého měsíce servíruje restaurace J. C. Co Art Kitchen. Výroba jedné porce trvá i pět hodin.