V roce 2008 se mezi Štědrým dnem a Novým rokem začala u jihozápadních dveří Southwarské katedrály objevovat kočka pravidelně čekající na jídlo. „Poté, co byla několikrát nakrmena, rozhodla se, jak to tak kočky dělávají, že katedrála je přesně to místo, kde chce žít, a od té doby je tu s námi,“ stojí na oficiálních stránkách katedrály.

Kostelníci kočce rovněž dali jméno. Podle dveří kostela, kde se poprvé objevila, ji pojmenovali Doorkins The Maginificat. Jak poznamenal reverend Andrew Nunn, děkan katedrály, jméno Doorkins má rovněž žertem připomínat Richarda Dawkinse – biologa, ateistu a autora knihy Boží blud.

Setkala se i s královnou



Nový čtyřnohý obyvatel katedrály si ihned získal srdce kněží, kostelníků, věřících i turistů. Podle Nunna má navíc kočka velký cit pro to, kdy se má na veřejnosti objevit. Setkala se tak i s britskou královnou Alžbětou II. a během bohoslužby ji za ušima drbala princezna Alexandra.

Místní studenti a děti proto rozhodli, že její podobizna bude zdobit jeden ze tří krakorců (gotický nosný článek vodorovně vysunutý ze zdiva), které budou v rámci rekonstrukce na zdi katedrály umístěny. Na dalších dvou bude vyobrazena sufražetka Evelyn Sharpová a Wayne Marques, policista, který se postavil útočníkům na Londýnském mostě v červnu 2017.