Hofstetterová manželský pár během celého večera obsluhovala, a tak přirozeně došlo i na vzájemnou konverzaci. Hosté se mladé servírce svěřili, že měli v hotelu před sedmi lety svatbu a že se nyní vrátili, aby si šťastný okamžik připomněli.

Anna Hofstetter said it was a slow Saturday night when she struck up a conversation with a couple. She told them she's a...

Když přišla řeč na ni, žena jim prozradila, že je svobodnou matkou tří dětí a že dochází do tří zaměstnání, aby své ratolesti uživila. To zřejmě na hosty zapůsobilo, a tak se jí rozhodli originálním způsobem s nelehkou životní situací pomoct.

Ačkoliv platili pouze něco málo přes 32 dolarů (cca 700 korun), dali servírce spropitné ve výši jednoho tisíce dolarů (přes 22 tisíc korun) s tím, aby něco pořídila dětem.

Anna Hofstetter a single Indiana mother of two receives a $1000 tip on a $32 on a Hotel Nashville dinner check only to now pay it forward to a bigger project in her community. https://t.co/vunlTNa2cP