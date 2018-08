Racek ulovil žraloka, predátora bez váhání spolkl

Racci patří mezi všežravce, že si ale tento pták dokáže ulovit i mládě žraloka a na posezení ho spořádat, to by čekal asi málokdo. I přesto se takový odvážlivec našel. Při činu byl natočen u pobřeží v americkém Avalonu ve státě New Jersey, píše deník Daily Mail.