ČTK

Plavec se na odvážnou výpravu vydal 5. června a podle dnešní informace týmu už měl za sebou 800 z přibližně 8000 kilometrů plánované trasy, jejímž cílovým bodem má být San Francisko na západním pobřeží USA. Cesta, během které Lecomte plánuje plavat denně osm hodin, by podle původních předpokladů měla trvat šest až osm měsíců.

„Počasí je něco, co nemůžu změnit,“ uvedl Lecomte v e-mailové odpovědi na dotaz sanfranciského onlinového média Seeker, které počin dálkového plavce dokumentuje. „Nebudu se kvůli tomu stresovat. Nebudu se tím zabývat. Je to prostě tak, jak to je, a to je vše,“ dodal. V Tichomoří je nyní období tajfunů a s Lecomteovou jachtou si pohrávaly tři silné bouře.

Plavecká výprava byla podle sdělení doprovodného týmu přerušena už v pátek. Až se počasí uklidní, Lecomte se vrátí na místo, kam už doplaval, a z něj pak bude pokračovat.

Podle zprávy, kterou vydal Seeker, byl Lecomte během dosavadního plavání překvapený množstvím plastů a dalších odpadků, na které narazil. V jeho doprovodném týmu jsou mimo jiné experti, kteří na trase provádějí vědecký výzkum. Předmětem jejich zájmu je plastový odpad v oceánu, vliv mimořádného fyzického výkonu na lidské srdce a dopad neštěstí v japonské jaderné elektrárně ve Fukušimě na oceán.