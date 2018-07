Nejvýše položený vrchol s legendárním poštovním směrovacím číslem 902 10 se patrně stane nejdražším místem k bydlení. Za to se doposud považoval pozemek, který si ve Francii koupil za 300 miliónů dolarů (zhruba 6,6 miliardy korun) jeden ze saúdských princů.

„Na světě je 2200 miliardářů, zhruba 100 z nich by o pozemek mohlo mít zájem a zároveň by si ho mohli dovolit,“ uvedl pro Daily Mail Aaron Kirman, který si je jistý, že pozemek o rozloze téměř dvakrát větší než Disneyland prodá.

With 2,800 Billionaires in the world, which one will be king of the hill in Beverly Hills CA 90210, @ 157 acres it’s available & can be got https://t.co/2AqbltmzMY pic.twitter.com/plOZXQXOBI