Flemingová ve středu odpoledne obdržela hlasovou zprávu od finančního konzultanta TD Ameritrade, který ji informoval o tom, že jí na účet přišly peníze. Žena se poté přihlásila do svého internetového bankovnictví prostřednictvím mobilní aplikace a s údivem zjistila, že má místo 50 dolarů (1102 Kč) na účtu 1,1 miliónu (přes 24 miliónů Kč).

Hned ji napadlo, že podá výpověď a splatí půjčku, místo toho ale zavolala finančnímu poradci a o chybě ho informovala. Následně se zjistilo, že peníze měly putovat na účet ženy se stejným jménem, která žije na Floridě.

A bank account that I had $50 in had over $1 million dollars deposited into it. A banker made a HUGE mistake and confused me with another Ellen Fleming. I was rich for 10 mins & I can tell you, life was in fact better. I'm now humbled from loosing all my money. pic.twitter.com/skwlbUodTY