Novinky

Mluvčí tamního hasičského sboru Aisha Knowlesová uvedla, že muž spadl do velké násypky betonu ve firmě U.S. Pipe and Foundry. Podle svědků nahlížel dovnitř a ztratil balanc.

Man rescued from getting stuck in Cement mixer: https://t.co/RukPx0kbSp via @YouTube — Tony's 24/Seven Eyes (@24SevenEyes) 13. července 2018

Server Fox News píše, že ho hasiči museli zajistit postrojem, aby zamezili jeho potápění. Vymanit se jim ho podařilo až po dlouhých dvou hodinách.

Ze záběrů je patrné, že byl po zachráně schopen chůze, o jeho nynějším zdravotním stavu však podrobnosti chybí.