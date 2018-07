Žena si nevybuchlý dělostřelecký granát odnesla do hotelového pokoje, kde ho očistila, aby jí neušpinil oblečení, a umístila ho do svého zavazadla.

Na vídeňském letišti se pak pracovníků bezpečnostní kontroly zeptala, zda si může vzít tento „suvenýr“ na palubu letadla.

FOX NEWS: American tourist allegedly tries to take 'souvenir' WWI artillery shell on plane https://t.co/TganSWnfEe pic.twitter.com/S1NiCzpVoN