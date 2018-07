sl, Novinky

Paula Goodwinová byla s Toddem na procházce, když se před nimi rázem objevil chřestýš. Nebýt psa, žena by na něj s největší pravděpodobností nevědomky šlápla. Todd si však stihl hada včas všimnout a svou majitelku před nebezpečím ochránil.

Hrdinský čin se však neobešel bez následků. Jedovatý had uštědřil psovi uštknutí přímo do čumáku, který mu ihned nepříjemně natekl. Vystrašená Goodwinová ho proto okamžitě popadla do náručí a odvezla k veterináři.

Čumák psovi natekl, daří se mu ale dobře.

FOTO: Profimedia.cz

A podle posledních zpráv se zdá, že by měl být v pořádku. Goodwinová se s dojemným příběhem a fotkami zotavujícího se Todda podělila na sociálních sítích. Příspěvek vzbudil mezi uživateli velký ohlas.

„Jsem rád, že se Toddovi daří. Říkám to pořád, ale rád to zopakuji znova. Psi a kočky nejsou mazlíčci, ale právoplatní členové rodiny,“ napsal jeden z komentujících.