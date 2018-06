Na hlodavce se přišlo ve chvíli, kdy bankomat přestal fungovat a byl povolán opravář, aby se na něj podíval. K jeho překvapení spočívala závada v něčem úplně jiném, než si vůbec mohl myslet.

„Bankomat byl mimo provoz už pár dní, a když ho naši technici otevřeli, našli rozcupované bankovky a mrtvou krysu,“ uvedl manažer indické státní banky Chandan Charma. „Zahájili jsme vyšetřování téhle nezvyklé události a uděláme opatření, aby se to už neopakovalo,“ dodal.

How does $18,000 taste like? The rats know 🐀🐀



After receiving complaints that an ATM located in north-east India was out of order, some bank officials checked the cash machine and found shredded bank notes worth more than 1m rupees, as well as a dead rat 😲 pic.twitter.com/U9jFmpu9AH