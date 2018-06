Žena měla z půjčeného sporťáku takovou radost, že si v něm nejprve natočila krátké video. „Poprvé řídím Ferrari, je to opravdu ten nejkrásnější pocit,“ uvedla v něm. Její nadšení ale nevydržela dlouho. Na jedné z rušných silnic čínského města Wen-ling se jí řízení vymklo z rukou, nabourala a zdemolovala celý předek auta. Nešťastnou situaci zachytily i dopravní kamery.

Při nehodě se nikomu nic nestalo. Tedy kromě auta — škoda na něm byla vyčíslena na polovinu jeho hodnoty. Není známo, zda byla žena pro podobné případy pojištěná a zda bude schopná opravu sporťáku zaplatit.

Everyone can Rent but not everyone drive 😀 : Driver in China wrecks Ferrari moments after renting it https://t.co/EiKp0dYgLs