Na holešovickém Výstavišti se během jednoho dne shromáždily víc než čtyři desítky zmrzlinářů a dalších vystavovatelů. Klasické druhy zmrzlin tu střídaly netradiční koncepty jako například alkoholová zmrzlina s příchutí slivovice nebo prosseca, zmrzlina ze zeleného čaje či rolovaná zmrzlina, která byla hitem minulého ročníku, a i letos se u jejich stánku stály dlouhé fronty.

Černá zmrzlina

I když se na festivalu představovaly zajímavosti z celého světa a své produkty tu nabízeli i zmrzlináři z Lotyšska, Rakouska či ze Španělska, nechyběli tu samozřejmě ani čeští zástupci. Například Kozí farma Vizovice tu představila černou zmrzlinu, která byla vytvořena původně pro návštěvníky metalových koncertů.

„Říkám lidem, že je černá, protože je z černých koz, které mají černá vemínka, ale je to vanilková zmrzlina z kozího mléka s aktivním rostlinným uhlím. Musela byste si dát dva kopečky, aby to mělo protiprojímavé účinky, protože v jednom kopečku je půl gramu a až od jednoho gramu to působí,“ vysvětlil Novinkám zástupce firmy Martin Vlček, který na festivalu nabízel i švestkovou zmrzlinu s příchutí slivovice, u níž se ale prý člověk neopije ani po několika kopečcích.

Černá zmrzlina na akci Prague Ice Cream Festival 2018

Zmrzlina ve větrníku

Rodinná Cukrárna u Moučků vsadila během festivalu na zmrzlinu ve větrníku. „Máme tu i klasickou zmrzlinu jako je vanilková, kterou jsme vylepšili tím, že ji máčíme v čokoládě. Pak samozřejmě i méně klasické jako je jahoda s bazalkou, čokoláda s chilli, chessecake s citrónem a mákem, červený grep s prossecem, ale největší pecka, kterou tu máme, je zmrzlinový větrník. Klasické těsto na větrník naplníme zmrzlinou, šlehačkou a karamelovou polevou,“ pochlubil se majitel Jan Moučka.

Zmrzlina ve větrníku se šlehačkou a karamelovou polevou.

Veganský koblížek

Firma Parlor Ice Cream Cookie Sandwiches letos nezahálela a loňskou novinku v podobě zmrzlinového sendviče tvořeného ze dvou sušenek a zmrzliny mezi nimi, posunula zas o něco výš. „Letos jsme si vymysleli novinku. Jsou to veganské koblížky plněné zmrzlinou. Samozřejmě když si do toho člověk dá smetanovou zmrzlinu, je neveganský, ale když si dá sorbet, je to čistě veganský koblížek,“ vysvětlila Michaela Odstrčilová.

Během dne měli návštěvníci také možnost nahlédnout na celý proces toho, jak se různé zmrzliny vyrábějí, či se zúčastnit tetovacího workshopu. Celý festival zakončilo vyhlášení cen. Kromě ceny poroty se udělovala i cena pro nejoblíbenějšího zmrzlináře, které volili samotní návštěvníci festivalu.

Organizátoři festivalu si také neodpustili menší recesi. Díky tomu, že v neděli oslavili na Islandu svůj den nezávislosti, měli všichni Islanďané vstup zdarma. Jinak je základní vstupné 110 Kč.