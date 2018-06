sl, Novinky

Holčička byla na procházce se svým otcem, když najednou zapadla hluboko do země. Muž ihned přivolal hasiče, kteří přijeli asi po 15 minutách. S ohledem na šířku jámy, která měla v průměru sotva půl metru, byl na záchranu dívky určen nejštíhlejší člen hasičského sboru.

„Vybrali jsme seržanta Cosmeho, protože váží 66 kilogramů a je dostatečně štíhlý na to, aby se vešel do díry. Tam popadl dívku a poté byl bezpečně vytažen, aniž by se uvnitř zasekl,“ vysvětlil šéf tamních hasičů Gildomar Alves.

Na záběrech je vidět, jak ho kolegové pomalu spouštějí dolů a po chvíli vytahují zpět společně s holčičkou. Dítě bylo následně převezeno do nemocnice, utrpělo však pouze pár škrábanců a podle lékařů nejevilo žádné známky šoku.

Díra, do které dívka spadla, je na staveništi. Podobných je v okolí asi dvacet a žádná z nich není zabezpečená. Příslušné úřady již zahájily vyšetřování, zda nedošlo k porušení stavebních předpisů.