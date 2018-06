Březí kráva strávila v Srbsku dva týdny, pak byla navrácena původnímu majiteli Ivanu Haralampievovi v bulharské vesnici Kopilovtsi. Tomu pak bulharští úředníci sdělili, že zvíře musí být na základě přísných bezpečnostních předpisů EU utraceno.

The first ever @EuropeanUnion execution for breaking #bureaucratic regulations. Bulgarian cow #Penka is threatened with death for illegal border crossing. It would be double death sentence, because Penka is pregnant.#funnyashell #lmao #EUstupidity #heheszki pic.twitter.com/RqDMg8BusA