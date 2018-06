mif, Novinky

Šteflíčková si neodnesla pouze vítěznou korunku vyrobenou ze skla, stala se také tváří světové kosmetické značky Juliette Armand. Nejkrásnější dívka Česka soutěžila pod číslem sedm.

Vítězka České Miss Lea Šteflíčková

FOTO: Aleš Honus, Právo

Lea Šteflíčková

FOTO: Česká Miss

Druhé místo získala dívka číslo čtyři Jana Šišková. Tato usměvavá 23letá kráska přicestovala do Ostravy ze Zubří. Na třetí příčce se pak umístila blondýnka z Prahy Tereza Křivánková, které je rovněž 23 let a která nosila během večera číslo pět.

Všechny tři oceněné finalistky vedle sebe

FOTO: Aleš Honus, Právo

Jana Šišková

FOTO: Česká Miss

Tereza Křivánková

FOTO: Česká Miss

Večerem provázel bavič a moderátor Martin Dejdar, který nejednou rozesmál celé publikum. „Byl bych moc rád, kdyby mě také někdo pozval na jachtu k moři,“ komentoval soustředění finalistek v zahraničí Dejdar.

Dívky hodnotila odborná porota, ve které usedla například i Michaela Habáňová ze Zlína, která se stala vítězkou v loňském ročníku.

Nejprve se dívky představily v národních kostýmech. Dejdar se dívky číslo jedna Amálie Sloupenské zeptal, jak se jí líbí změna barvy vlasů. „Růžovou jsem měla již dříve, sedí mi,“ přiznala Sloupenská.

Dívky v národních kostýmech

FOTO: Michaela Feuereislová

Amálie Sloupenská

FOTO: Česká Miss

Velký potlesk si při předvádění národních kostýmů vysloužila dívka s číslem tři Nikola Bechyňová. Patrně i díky tomu, že její šaty odhalovaly prakticky celé nohy. Za nejhezčí národní kostým byla nicméně oceněna dívka číslo devět Nikola Hemzalová, jejíž šaty byly inspirované českou trikolórou.

Nikola Bechyňová

FOTO: Michaela Feuereislová

Nikola Hemzalová (číslo 9)

FOTO: Česká Miss

Během večera vystoupil například i zpěvák Adam Mišík, který zazpíval svou novou píseň V tobě. Nechtěl však prozradit, která dívka je podle něj nejhezčí. „Nebylo by to fér,“ zdůvodnil Mišík.

Nechyběla disciplína, na kterou se pravděpodobně těšilo celé pánské osazenstvo v sále i před televizními obrazovkami – promenáda v plavkách.

Promenáda v plavkách

FOTO: Michaela Feuereislová

Finalistky České Miss v plavkách

FOTO: Česká Miss

Dále byla vyhlášena Miss survival 2018. Ta vzešla z kurzu přežití, který dívky absolvovaly ještě před slavnostním galavečerem. Nejlépe tuto disciplínu zvládla dívka s číslem čtyři Jana Šišková. „Nejtěžší pro mě bylo vzdát se během kurzu jídla, protože ráda jím,“ prozradila Šišková po vyhlášení.

Během slavnostního galavečera se dívky představily také ve večerních róbách.

Promenáda ve večerních róbách

FOTO: Michaela Feuereislová

Souboj deseti dívek



O přízeň diváků i odborné poroty soutěžilo deset finalistek. Jmenovitě Amálie Sloupenská, Aneta Mitušinová, Nikola Bechyňová, Jana Šišková, Tereza Křivánková, Tereza Havlová, Lea Šteflíčková, Mariana Bečková, Nikola Hemzalová a Lucie Korubová.

Není to poprvé, co byla královna krásy zvolena v Ostravě. Zatímco loni se soutěž vrátila po deseti letech do Brna, do Ostravy se letos vrátila po dvou dekádách. Naposledy zde byla korunována Kateřina Stočesová v roce 1998, ještě o devět let dříve také první novodobá Miss Ivana Christová.

Amálie Sloupenská

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Aneta Mitušinová

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Nikola Bechyňová

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Jana Šišková

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Tereza Křivánková

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Tereza Havlová

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Lea Šteflíčková

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Mariana Bečková

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Nikola Hemzalová

FOTO: Miss Events/Jan Tůma

Lucie Korubová

FOTO: Miss Events/Jan Tůma