zkr, Novinky

Doručovatelé čekali v úterý na ulici před obytným domem na své zásilky, v tom najednou nad sebou uslyšeli hluk. Když se podívali nahoru, uviděli chlapcovu ruku vykukující ze čtvrtého patra.

„Vypadl ze šestého patra do čtvrtého, kde zůstal asi deset vteřin ležet. Začali jsme na něj křičet a hledat něco, do čeho bychom ho mohli chytit. Pak spadl ze čtvrtého patra do prvního. Stalo se to velmi rychle,” popsal jeden z kurýrů Čchun-feng Liou.

Pošťáci a kolemjdoucí naštěstí okamžitě sehnali prostěradla a deky, do kterých chlapce nakonec zdárně chytili. „Byl to takový nápor, že nás to srazilo na kolena,“ dodal Liou.

Dítě vyvázlo se zlomenou nohou a skončilo v nemocnici stejně tak jako jeden z doručovatelů, který si při záchranné akci vykloubil rameno. Podle dostupných informací chlapce a jeho ročního bratra hlídali doma prarodiče, pozornost však věnovali zejména mladšímu dítěti.

Věk zachráněného chlapce zdroje neuvedly, podle publikovaných záběrů mohl být předškolního nebo školního věku.