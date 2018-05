vps, Novinky

Stanice Sky News si pozvala i odborníka na odezírání ze rtů, který si všiml, jak se v kapli při čekání na nevěstu Harry nervózně ptal Williama: „Už je tu?“

Judi Jamesová, která se věnuje řeči těla, poznamenala, že při příjezdu na hrad Windsor si Harry opakovaně vytahoval rukavice a mačkal ruce, což kontrastovalo s klidem prince Williama, který ho doprovázel. A ještě více to bylo znát ve srovnání s Meghan.

Meghan měla dlouhou chvíli svou ruku na té Harryho.

FOTO: ČTK/AP

„Meghan byla naprosto úžasná. Když šla uličkou, tak jsem se dívala po sebemenším náznaku potlačované úzkosti nebo nervozity. A vůbec nic se neobjevilo,“ uvedla pro Sky News Jamesová.

Podle ní Meghan Harryho během obřadu uklidňovala a působila jako jeho klidná síla. Příkladem prý je poměrně dlouhá doba, po kterou měla svou ruku položenou na té Harryho.

„Bylo poměrně nezvyklé takto Harryho vidět, protože většinou je to on, kdo je na královských akcích vtipálkem a rozesmává ostatní. Tady ho to možná vykolejilo trochu víc, než čekal,“ dodala.

Video

Harry a Meghan si vyměnili prstýnky, jsou z nich manželé. Zdroj: Reuters.

Našly se však i humorné momenty. Odborník na odezírání ze rtů zjistil, že spisovatel a food kritik Tom Parker Bowles při příchodu ke kapli řekl svému doprovodu: „Dnes nemám kocovinu, to je opravdu fajn.“